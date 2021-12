A hadügyminiszterünk szerint jelentős a veszélye az Ukrajna elleni orosz katonai támadásnak

Vasile Dîncu védelmi miniszter értékelése szerint jelentős a veszélye az Ukrajna elleni orosz katonai agressziónak.



Erről a tárcavezető csütörtökön, a Bucharest Forum 2021 elnevezésű rendezvényen beszélt. A politikus aggasztónak nevezte a NATO keleti szárnyának biztonságát fenyegető veszélyeket. Úgy vélekedett, hogy Oroszország átfogó tervet hajt végre a térségben a katonai szerepének megerősítésére, és jelentős a valószínűsége annak, hogy megtámadja a Romániával is szomszédos Ukrajnát. 'Olyan hibrid fenyegetésekkel szembesülünk, mint a fehéroroszországi menekülthullám' - jelentette ki.Vasile Dîncu kifejtette, Románia azt szeretné, hogy a NATO új stratégiai koncepciójában növekedjen a katonai szövetség szerepe a nagyhatalmak versengéséből származó sajátos kihívások kezelésében. Ezért Bukarest javasolni fogja, hogy Oroszországot tekintsék potenciális katonai fenyegetésnek. A miniszter hozzátette, továbbra is a dialógusé kell hogy legyen a fő szerep a NATO és Moszkva közötti viszonyban, annak ellenére, hogy a párbeszéd szerinte 'az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján' nem vezetett eredményre.A politikus elmondta, Románia azt is szeretné, hogy a katonai szervezet új stratégiai koncepciójában hangsúlyosan jelenjen meg a kollektív védelem 'alapfontosságú szerepe'. Szerinte ennek a koncepciónak a NATO-EU-tengelyre kellene támaszkodnia. Úgy vélekedett, hogy a katonai szervezetnek és az Európai Uniónak nem versengenie, hanem egymást kiegészítenie kellene.Vasile Dîncu emlékeztetett arra, hogy a NATO jelenlegi stratégiai koncepciójának kidolgozása óta 11 év telt el, és azóta 'felgyorsult a történelem', olyan változások zajlottak le a világban egy évtized alatt, mint más korszakban 30-50 év alatt. Ezért szerinte a NATO-nak az új helyzethez kell idomítania a stratégiai koncepcióját.