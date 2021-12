Komoly népbetegséggé vált az allergia, minden negyedik személy érintett lehet

Románia lakosságának mintegy negyede szenved valamilyen allergiától, amely betegségeknek az előfordulási aránya folyamatosan növekedik – számolt be csütörtökön a Hotnews a Romániai klinikai allergológiai és immunológiai társaság közleménye alapján.



A tájékoztatás szerint Romániában- 4 felnőtt és 3 gyerek közül egy allergiás náthában szenved,- minden ötödik gyerek allergiás asztmában,- a lakosság negyede atópiás eredetű bőrgyulladásban,- a felnőtt lakosság 2 százaléka és a kiskorúak 10 százaléka valamilyen ételallergiával él,- megközelítőleg 1,1 millió állampolgárnak van gyógyszerallergiája.A szakmai szervezet szakorvos elnöke,felhívta a figyelmet arra, hogy az allegriás megbetegedések aránya folyamatosan növekedik minden Európai Uniós tagállamban, így Romániában is, ahol mintegy 8 millió személy allergiás valamire. Ezek közül a legtöbb esetben krónikus allergiás betegségekről van szó, amely megnehezíti az emberek személyes, társadalmi és szakmai életét is, illetve jelentősen megnöveli az egészségügyi kiadásokat: a beteg kiadásait is, de a romániai egészségügyi rendszer költségvetését is. Emellett a megbetegedettek viszonylag magas arányszáma miatt az allergiás betegségeknek az össztársadalmi hatásaival is számolni kell, például a munkakiesésel, és a visszaeső termelékenységgel.A közlemény szerint az allergiák növekedésének tempójával számolja előrejelezhetően öt év múlva az Európai Unióban minden második személy érintetté válhat. Amellett, hogy nagyon komoly népbetegséggé váltak az allergiás reakciók, a helyzet azért is aggasztó, mert az esetek súlyosságában is erősödés figyelhető meg.A szakmai szervezet arról is tájékoztat, hogy a jelenséggel való szembenézéshez és kezeléshez elkezdtek kidolgozni egy célzott országos stratégiát, amelynek kidolgozása multidiszciplináris keretek között zajlik, irányadóként pedig a nemzetközi ajánlásokat tartják szem előtt.A közleményben azt is jelezték, hogy tisztában vannak azzal, hogy a világjárvány is hatással van az allergiás megbetegedésekre, amelyre szintén megoldásokat keresnek. Erről további információkat a szervezet honlapján lehet találni. (