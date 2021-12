Nem nyerte el a Környezetvédelmi Őrség tetszését a fővárosi vakcina-karácsonyfa, büntetés lett a vége

Csütörtökön 90 ezer lejre bírságolta meg az Országos Környezetvédelmi Őrség a fővárosban a Gyerekek Palotáját, mert egészségügyi hulladékból – elhasznált oltásüvegcsékből – épített karácsonyfát – derül ki a szervezet közleményéből.



Mint ismeretes a bukaresti Gyerekek Palotájában több hónapja oltásközpont működik, vélhetőleg innen származhatott az az ötlet, hogy a kiürült üvegcsékből építsenek karácsonyfát.A közösségi média kommentszekciója alapján kijelenthető, hogy a vakcina-karácsonyfa élesen megosztotta a romániai közvéleményt, számos erőteljes kritikát kapott. Ami nem meglepő, hiszen a lakosság hozzáállása a védőoltáshoz polarizált, amelyet még élesebbé vált miután a gyerekek oltása is lehetségessé vált. Az oltást elutasítok vélekedése szerint ez a karácsonyfa a lehető „legaljasabb” dolog amit el lehetett követni. Ugyanakkor számos olyan személy, akik életek a védőoltás lehetőségével, visszafogottabban bár, de szintén kritikával illették a szervezőket, mivel egészségügyi hulladékból mégsem kellene karácsonyfát építeni a gyerekeknek, akkor sem, ha a sérülékeny személyeknek ajándék lehet a védőoltás.A karácsonyfára felfigyelt az Környezetvédelmi Őrség is, és szabálysértőnek találta a vakcina-üvegcse-fát. A hivatalos közösségi médiaoldalukon közzétett közleményben tájékoztattak, hogy 90 ezer lejre büntették a szervezőket, indoklásuk szerint azért, mert megengedhetetlen egészségügyi hulladékból karácsonyfát építeni. Akkor is az – mint jelezték – ha az érintett hulladék nem minősül fertőzést terjesztő, mérgező, veszélyes hulladéknak.A közlemény azt is tisztázta, hogy nem csak a szervezőket illeti a büntetés, hanem azt a céget is, amely azzal volt megbízva, hogy az egészségügyi hulladékot különleges hulladékként kezelve elszállítsa a megfelelő helyre, ahol azt megsemmisítik. Ennek értelmében a cégtől megvonták a működési engedélyét, ameddig zajlik a vizsgáltat, hogy hogyan történhetett a mulasztás.A Környezetvédelmi Őrség rögzítette, hogy a karácsonyfát szétszedték és megfelelő megbízottal elszállíttatták. A RO-Vaccinare (hivatalos oltáskampány-oldal) korábbi beszámolója szerint a karácsonyfa 3 méter magas volt, és több mint 19 ezer elhasznált oltóanyagtároló üvegcséből épült, több mint 200 óra alatt..)