A sajtó nem találta Florin Roman állítólagos könyvét, a miniszter átküldött 10 oldalt, amiről kiderült, azt is másolta

Megalapozatlannak nevezte Florin Roman kutatási miniszter az ellene felhozott plágiumvádat, de úgy véli, bármit is mondana a témában, irreleváns lenne „a kákán csomót keresők” számára – számolt be az Agerpres.



Az egyetemi kurzus és a miniszter disszertációjának azonossága / via Libertatea.ro

Florin Roman publikációja már egy ideje téma a román sajtóban, ugyanis a szakmai önéletrajza szerint publikált egy könyvet „” (Információs rendszerek) címmel, amit a Román Akadémia Kiadója adott volna ki, de a sajtó hiába kereste, sehol sem talált ilyen könyvet. Sem a kiadó nem adott ki ilyen könyvet, sem az országos könyvtár hálózatában nem szerepelt ilyen kiadvány. Végül kiderült, hogy létezik ilyen című könyv, viszont annak nem ő a szerzője.Miután a Libertatea újságírói arra kérték a minisztert, hogy bár egy példányt mutasson fel a könyvéből, Florin Roman azt nyilatkozta, hogy otthon volt egy példánya, de immár nem találja azt sem – mivel azóta háromszor is költözött.Ellenben a sajtó rendelkezésére bocsájtott 10 oldalt a disszertációjából, azt állítva, hogy az a tanulmány volt az alapja a könyvének, amiről ő úgy tudja, hogy az Akadémia kiadójánál kellett megjelennie.Csütörtönön a lap arról cikkezett , hogy megvizsgálták a miniszter 2012-ban írt mesteris disszertációs dolgozatát, és kiderült, hogy szó szerint megegyezik egy 2007-2008-as egyetemi kurzus szövegével, amelynek a szerzője egy egyetemi tanár. Sőt nem csak a szöveg, hanem a szerkesztés, az ábrák, sőt a hibák is teljesen azonosak. A Libertea megkereste az egyetemet, hogy kikérje a teljes mesteris dolgozatot, ám az egyetem azt válaszolta, hogy egyelőre nem találták azt az archívumban.Florin Romant szembesítették a ténnyel, hogy a dolgozata nem eredeti, hanem szó szerinti másolás, amire a miniszter azt válaszolta, hogy amikor valaki disszertációs dolgozatot készít, azt egy adott bibliográfia szerint kell megírni. „Ha bibliográfiát adnak, akkor mi mást csinálhatsz?” – kérdezte retorikailag. Ugyanakkor érvelése szerint az a dolgozat eleje, amely sok meghatározást tartalmaz, ami – úgy véli – értelemszerűen azonosak.Az újságírók megkeresték az immár nyugdíjas egyetemi tanárt is, aki elmondta, hogy valóban vannak teljesen azonos, és különböző szövegrészek az ő egyetemi kurzusa és a disszertáció között. Az egyetemi kurzust egyébként sosem közölte könyvben, viszont a neten megtalálható a diákok számára. Olyan különbségeket is felfedezett, mint hogy a kurzusban az illusztrációk színesek, míg a disszertációban fehér-feketék.Ezt követően megkeresték Florin Roman egykori témavezető tanárát is,, aki azt állította, hogy Roman dolgozata a jó dolgozatok közé sorolható. A disszertációt viszont nem bocsájtotta a sajtó rendelkezésére, ugyanis meglátása szerint ehhez a szerző hozzájárulása szükséges – amivel nem rendelkezik.Florin Roman határozottan visszautasította a lap felvetését, hogy itt bizony plágiumról lenne szó.Sőt egy Facebook bejegyzésben a következőket állította: „A plágium egy tudományos munka egy részének vagy egészének átvételét jelenti, amit én soha nem követtem el. Ebből kifolyólag az ellenem felhozott plágiumvád megalapozatlan. Egy 10 évvel ezelőtti disszertációmban felhasználtam a hallgatók számára hozzáférhetővé tett tananyag egy részét. A disszertáció végén mellékeltem a felhasznált bibliográfiát” – írta.Hozzátette, tudatában van annak, hogy bármit is mondana az üggyel kapcsolatban, irreleváns lenne „a kákán csomót keresők” számára, akik elhatározták, hogy lejárató kampányt indítanak ellene.Ez követően nyomatékosította, ez volt az utolsó alkalom, amikor hozzászólt a témához. „Vannak sokkal fontosabb dolgaim is annál, hogy megalapozatlan vádakra válaszoljak” - zárta bejegyzését Roman.