Teodosie érsek: „Senki sem vállal felelősséget a vakcináért. Aki beteg volt és beoltották, meghalt”

Teodosei konstancai (tomisi) érsek a helyi rádió meghívottjaként ismét hajmeresztő dolgokat mondott a járványról és a vakcináról. Azt állította, hogy azok, akiket betegen oltanak be, meghalnak. Az embereket azonban oltás előtt nem tesztelik.



Kifejtette azt is, hogy az orvostudomány tulajdonképpen már nem is nevezhető tudománynak, mert logikátlanná vált.A főpópa azt javasolta, hogy "legyünk körültekintők"."A vakcina kísérleti jellegű, nem vállal érte senki felelősséget. Hogyan tehetünk valamit tudatlanul? Még az orvos sem tudja megmondani, hogy mennyire hasznos az oltás, ha egyszer a gyártók nem vállalnak felelősséget, akkor aláírod te, vakon. De ki vakít el minket? A Sátán vakít el minket. - szögezte le Teodosie.Mindenesetre ez nem az Antikrisztus pecsétje, mert az Antikrisztus még nem jött el. Azt mondják, hogy a ló vagy az öszvér nem tud járni anélkül, hogy a kantárral és a kantárszárral irányítanák őket. Ugyanígy küldték az embereket, mint egy nyájat, hogy beoltsák őket. Anélkül, hogy megvizsgálták volna őket.

Ha betegek és beoltják őket, meghalnak.

Szemtanúktól tudom: a konstancai településeken kezelt emberek nem haltak meg, csak azok haltak meg, akiket beoltottak. Miért haltak meg azok, akiket beoltottak, és miért nem haltak meg azok, akiket nem oltottak be? Mert úgy mentek, mint a ló és az öszvér. Körültekintőbbnek kell lennünk"., a romániai oltási kampány koordinátora ezzel kapcsolatban pénteken elmondta: azok a kijelentések, amelyek kétségbe vonják a covid elleni vakcinákat, mint például Theodosie érsek legutóbbi kijelentései, rendkívül veszélyesek, és azok, akik ilyeneket beszélnek, erkölcsileg felelőssé válnak emberek haláláért."Az ilyen kijelentések rendkívül veszélyesek, bizalmatlanságot és bizonytalanságot keltenek és erősítenek az emberek körében. Ezek az állítások tévesek. Ezek nem kísérleti vakcinák, hanem engedélyezett vakcinák.Világszerte 8 milliárd adag vakcinát adtak be, ezeket megvitatják, újra megvitatják, felülvizsgálják és újra elemzik.Nem mondhatja senki, különösen olyasvalaki, aki rendkívül ismert a nyilvánosság előtt, aki egy fontos testületet képvisel, amelyet az emberek figyelembe vesznek, hogy ezeknek a vakcináknak kétes értékűek. Épp olyan betegtájékoztatók járnak hozzájuk, mint bármely más gyógyszerhez" - mondta Valeriu Gheorghiță.Az oltási kampány koordinátora mindenkit arra kért, hogy hagyjon fel az ilyen jellegű nyilatkozatokkal, mert különben "erkölcsileg felelőssé válnak emberek haláláért"."Sajnos, nem látom, hogy ezeket az embereket bármilyen módon felelősségre vonnák, minden szabadságuk megvan ahhoz, hogy bármit, valótlan információkat is állítsanak" - tette hozzá Gheorghiță.