Rafila szerint Cîţu kompromittálta az oltáskampányt

A Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvénytervezettel kapcsolatos vitát a koalíción belül kellene lefolytatni, nem a médiában - nyilatkozta pénteken az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke politikai megfontolásból bírálja az általa szorgalmazott új tervezetet.



Rafila a PNL-elnök,korábbi nyilatkozatára reagált, amelyben a liberális pártelnök azt mondta, az alakulat szakembereivel megvizsgálják az új jogszabályjavaslatot, de az oltatlanok korlátlan ingyenes tesztelését továbbra sem támogatják. Cîţu változatlanul azt tartja a legjobb megoldásnak, hogy legtöbb 45 napig fizesse az állam az oltatlanok tesztelését, és nem érti, miért akarnak módosítani ezen a határidőn. A PNL-elnök ugyanakkor azt is szóvá tette, hogy a kormány lazításokat vezetett be az ünnepi időszakra, ezerhez közeli napi esetszám mellett.Az egészségügyi miniszter Florin Cîţu bírálataira reagálva rámutatott, az új tervezetnek egyelőre egy munkapéldánya készült el, amelynek a tartalmát meg kell tárgyalni, és módosítani is lehet rajta. Rafila szerint miközben az exkormányfő "nyilatkozataival kompromittálta az oltási kampányt", most másokat vádol azzal, hogy nem megfelelően járnak el. A Covid-igazolvány bevezetéséről szóló új tervezettel a cél egy kiszámítható és átlátható mechanizmus kialakítása, amely az állami és a versenyszférában is alkalmazható, miközben a PNL tervezete kizárólag az egészségügyi szektorra vonatkozik - nyomatékosította. A tárcavezető szerint a liberális pártelnök nyilatkozatai nem a közegészségügyi helyzetről szólnak, sokkal inkább politikai megfontolásúak, ezekkel az a célja, hogy megkérdőjelezze a koalíció működését."Ha nincs igény arra, hogy dolgozzunk, ha inkább tovább akarjuk vinni a jelenlegi kaotikus helyzetet, amelyben a román állam képtelen idejében megfelelő intézkedéseket hozni, ha elsőre elvetünk egy ilyen kezdeményezést, azok, akik veszélyeztetik egy ilyen dokumentum elfogadását, a közegészségügy elleni merényletet követnek el" - fogalmazott Rafila.Az egészségügyi miniszter úgy vélte, ha a nyáron, amikor emelkedőben voltak az esetszámok, nem lazításokat, hanem a Covid-igazolvány használatát vezették volna be, elkerülhető lett volna a járvány negyedik hullámának "fekete mérlege".