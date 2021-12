Új arculatot kap Kolozsváron a Hétvezér tér

Megújul Kolozsváron a Dónát lakónegyedhez tartozó Hétvezér (14 Iulie) tér és környéke - áll Oláh Emese alpolgármester Facebook-oldalán.



A park mellett felújítják a Garibaldi utca, a Kund vezér/Sigismund Toduţă utca, a Töhötöm/Grozăvescu utca, a Levente/Milcov utca, a Vasvári Pál/Octavian Goga utca és a Huba vezér/George Enescu utcák burkolatát.A bejegyzésben az áll, hogy a közel 35 ezer négyzetméteres területből több mint 6 ezer négyzetméter zöldövezet marad, a Hétvezér téren továbbra is lesz játszótér, sportpálya, fitneszövezet, de asztali teniszre is nyílik majd lehetőség. A parkba továbbá egy automata illemhelyet is felállítanak, elektromos biciklik és rollerek számára is lesz itt töltőállomás. A projekt kivitelezői 262 új fát ültetnek az övezetbe, és a városi bútorzat is megújul.A projekt költségvetése áfával együtt 45,6 millió lej.