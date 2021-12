Esőzés és havazás váltogatja egymást a hétvégén

Bő csapadékra vonatkozó másodfokú figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar térségére vonatkozóan.



A szakemberek szerint szombat délután 5 órától vasárnap délután 5 óráig az említett térségekben esni fog, az 1700 méter fölötti vidékeken pedig havazás várható, és jelentős hóréteg rakódik le. A szél is megerősödik, a széllökések sebessége meghaladhatja a 80-100 kilométert óránként, hóviharokat idézve elő és jelentősen csökkentve a látási viszonyokat. A leeső csapadék mennyisége meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként, kis kiterjedésű területeken pedig a 70 litert is.Az ANM egy korábban kiadott figyelmeztetése szerint egyébként szombat kora délután 2 órától hétfő reggel 8 óráig az ország legnagyobb részében időszakos esőzések vagy havazások várhatók.December 11-én délután főként a déli régiókban fog esni az eső, vasárnapra virradóra azonban a többi országrészre is kiterjed a rossz idő. A hegyvidéken vegyes csapadékra kell számítani, azonban a vasárnapra virradóra az 1500 méter fölötti régiókban havazni fog, és friss hóréteg rakódik le.Vasárnaptól a nyugati és délnyugati régiókban is fokozatosan havazás váltja fel az esőt, és hótakaró rakódik le, a hegyvidéken pedig sűrű havazás várható.