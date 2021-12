Frissítve: Romániában már 8 személyről derült ki, hogy omikronnal fertőződött meg

Megerősítést nyert egy újabb koronavírusos személyről, hogy az új variánssal fertőződött meg – írja a Digi24.



Egy 39 éves Máramaros megyei férfiról van szó, aki korábban Nigériába utazott. Ő jelenleg karanténban van, és jó az egészségi állapota. Beoltott személyről van szó.A mai napig Románia területén ezzel már 8 olyan személyt azonosítottak, aki az új variánssal fertőződött meg, de mint előző hírünkből kiderül, még 11 másik személy is omikronos lehet.---------------------------------------------------------------------A SARS-CoV-2 vírus omikron változatának további 4 esetét regisztrálták Romániában az országos kutatási és fejlesztési intézetben végzett szekvenálást követően – írja a Digi24 az egészségügyi hatóságokra hivatkozva.Mint írják, a Dél-Afrikából a külügy által hazahozott személyekről van szó. Pontosabban a nagybányai rögbicsapat azon játékosáról van szó, aki esetében felmerült az omikron-variánssal való fertőzöttség gyanúja, miután Dél-Afrikából hazaszállították különgéppel a csapat többi tagjával és stábjával, illetve más román állampolgárokkal együtt azt követően, hogy az új variáns megjelenése miatt az afrikai ország minden légi járatot felfüggesztett. A másik három személy a férfi kontaktszemélyei, akik szintén a gépen utaztak, és a rögbicsapathoz tartoznak - közölte a tárca – írja az Agerpres.Őket még a bukaresti légibázison valós idejű PCR teszttel vizsgálták meg, amelynek eredménye pozitív lett SARS-CoV-2 vírus szempontjából, ezért mind a négyüket elszigetelték. Jelenleg is karanténban vannak, egészségügyi állapotuk jó. Közülük hárman be voltak oltva a koronavírus súlyosabb tüneteivel szemben.Az Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint a Románia területén hivatalosan megerősített omikron esetek száma 7-re tehető., az országos fertőző betegségek megfigyelési és ellenőrzési központjának vezetője szerint azonban akár még 11 új omikronos fertőzött lehet az országban. Új információk szerint ugyanis 6 valószínű esetünk van és 5 gyanús eset az új vírus törzzsel kapcsolatba hozhatóan.