Holtan találtak egy személyt a gyergyói hegyimentők egy erdei házban

Holtan találtak a hegyimentők egy erdei házban egy embert, akit feltehetően medve támadt meg - közölte vasárnap a Salvamont hegyimentő szolgálat. Az ügyben nyomozás indult a körülmények tisztázásra.



A Salvamont a Facebookon számolt be arról, hogy szombat este a Hargita megyei Dancurás hegyimentő szolgálat segélyhívást kapott medvetámadás miatt. Nyolcfős csapat indult az illető segítségére. A nagyvad által megtámadt emberre egy erdei házban találtak rá, de már nem élt. Súlyos sérüléseiből arra lehet következtetni, hogy jóval a hegyimentők kiérkezése előtt életét vesztette - olvasható a bejegyzésben.A helyszínre kriminológusok szálltak ki, a holttestet átadták a hatóságoknak - számol be a Salvamont.A gyergyószentmiklósi Dancurás hegyimentő csapat az esetről azt írta: "Kollégáinkat tegnap, a késő esti órákban riasztották egy idős férfihez, aki feltehetően medvetámadás áldozata lett. Nyolc fős csapatunk nagyon hamar a helyszínre érkezett, annak ellenére, hogy a sérült megközelítése nem volt egyszerű. A rossz idő és a nehéz terepviszonyok is hátráltatták munkánkat. Végül egy erdei házban találtuk meg a sebesültet, akin sajnos, többszöri próbálkozás után sem tudtunk már segíteni. A sérülésekből ítélve az áldozat minden bizonnyal már több idővel a helyszínre érkezésünk előtt elhunyt. A nyomozó hatóságok kiérkezése után, a holttestet az aszfaltútig vittük, ahol átadtuk az illetékeseknek. Ezúton mi, a Dancurás Hegyimentő csapat tagjai, őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak."szerint egyelőre tisztázatlanok a halál körülményei: "Bízom abban, hogy a kivizsgáló szervek minél előbb tájékoztatnak a történtekről. Akár öngyilkosság, akár gyilkosság, akár medvetámadás, vagy valamilyen más módon következett be ez a szörnyűség, a tanulságokat le kell vonni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni" - írja.