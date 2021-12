Mi történik, ha egy Audi át akar hajtani egy megáradt folyón? (videó)

A tűzoltók az elmúlt 24 órában 11 megye 33 településén vonultak ki a házakat, udvarokat és utakat érintő áradások miatt – közölte a Sürgősségi Helyzetek Főfelügyelősége (IGSU) hétfő reggel.



Az érintett megyék: Argeș, Buzău, Brassó, Krassó-Szörény, Dâmbovița, Gorj, Mehedinți, Máramaros, Prahova, Vâlcea és Vrancea.Prahova, Vrancea és Vâlcea megyében a csapadék áradásokat és földcsuszamlásokat okozott. Sinaián a Vânturiș-patak partja omlott be, 3 házat veszélyeztetve; Cheia településen egy árvíz elsodorta autóból kellett kimenteni egy személyt.A Prahova megyei üdülőhelyen egy fiatal férfi által vezetett Audi került bajba, miután a sofőr megpróbált átkelni a megáradt Teleajen folyón. Az ISU Prahova szerint a 30 éves férfi egy panzióhoz próbált eljutni. A sofőrt nem büntették meg a rendőrök, a balesetben csak anyagi kár keletkezett.Az alábbi videón látszik, ahogyan a filmező biztatja a sofőrt, próbálja meg az átkelést az örvénylő vízen keresztül, ami meg is történik, de az Audit egyből elsodorja a víz, és még a gyaloghidat is magával ragadja.