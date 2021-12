Nem tetszettek a kérdések, Şoşoacă ráhívta a rendőrséget egy külföldi tévéstábra

Diana Şoşoacă szenátor pénteken a 112-es segélyhívót hívta, miután konfliktusa alakult ki egy külföldi televíziós stábbal az újságírók kérdéseinek nyomán. A Rai Uno stábja előzetes egyeztetés után a szenátor ügyvédi irodájában találkozott interjúalanyával, ám a helyzet elmérgesedett, és a szenátor végül kihívta az 112-t.



A Fővárosi Rendőrkapitányság név megjelölése nélkül közölte, hogy az ügyben két büntetőeljárás indult, amelyek közül az egyikben hatóság elleni erőszak gyanújával nyomoznak. Igazságügyi források azt mondták a HotNews.ro-nak, hogy hatóság elleni erőszak miatt, a szenátor férje ellen indult eljárás, ugyanis megtámadta az egyik rendőrt, aki az ügyvédi irodához érkezett, miután Diana Șoșoacă hívta a 112-es segélyhívót.Diana Șoșoacă hétfőn az ügyészség előtt - ahol férjét épp kihallgatták - azzal vádolta a tévéstábot, hogy illetéktelenül hatoltak be irodájába, magánlaksértést elkövetve, amelyet ő és férje próbáltak megakadályozni.Szerinte ő és férje voltak bántalmazás áldozatai, egy "hátulról irányított" csapat "rendezte meg" az egészet, és az is lehetséges, hogy drogokat vagy lehallgatókészüléket csempésztek be az irodájába. "Nem ütöttünk meg egy rendőrt sem, a rendőrök ütöttek minket" - állította.Egy tegnapi bejegyzésben pedig azt állítja: családja egy "nemzetközi, rendőrökből, ügyészekből, bűnözőkből, miniszterekből és elnökből álló bűnszövetkezet" által fabrikált ügy áldozata. "Hazai és nemzetközi segítséget kértem! A neomarxisták megpróbálnak megsemmisíteni minket! Le a diktatúrával" - írta.