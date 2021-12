Kutyák marcangoltak szét egy hat éves gyereket, a kisfiú a támadásban életét vesztette

Hétfő dél körül riasztották a mangaliai a rendőrséget, miután egy 6 éves fiúra kutyák támadtak.



Albești polgármestere,a Realitatea PLUS által készített interjúban elmondta, hogy egyelőre nincsenek részletes információik, várják a rendőrségi beszámolót."Ez egy nagy tragédia. Két perccel ezelőtt érkeztünk ide. A rendőrség és a mentők a helyszínen vannak, és ki fogjuk deríteni. Nyomoznak. Úgy tűnik, hogy nem kóbor kutyákról van szó, hanem a szomszédok által gondozott állatokról. Most be akarjuk fogni őket, az egyik szerintem chipes, abból, amit az emberek mondtak nekem... Még mindig próbálják újraéleszteni a gyereket, a későbbiekben derül ki, hogy a mentőakció sikeres volt-e vagy sem" - nyilatkozta a polgármester, azonban később kiderült, hogy minden erőfeszítés ellenére, a gyerek nem élte túl a támadást, és elhunyt. Arra a kérdésre, hogy a gyermeket felügyelték-e, Albești polgármestere kifejtette, hogy "egyesek szerint az udvaron történt, mások szerint a kapunál. A gyermek egyértelműen az iskolából jött. Mások azt mondták, hogy látták a hátizsákot az utcán. Most vizsgálják, hogy pontosan hogyan történhetett."A polgármester szerint ilyen incidensre még soha nem volt példa.A településen élő kutyák számáról és az emberek védelme érdekében hozott intézkedésekről kérdezve, Gheorghe Moldovan elmondta, hogy Albești-en a kutyák begyűjtésére és ivartalanítására irányuló akciókat hajtottak végre."Tavaly és idén is volt 5-6 olyan akciónk, amikor kutyákat ivartalanítottunk, elvittük az utcáról, féregtelenítettük őket. Azonban úgy tűnik, hogy ezeket a kutyákat gondozzák és etetik, egyértelmű, hogy valakihez tartoznak" - jelentette ki Gheorghe Moldovan polgármester.