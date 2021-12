Elosztotta a prefektusi tisztségeket a nagykoalíció. Tasnádi alprefektusként folytatja Kolozs megyében

Lezárultak a kormánykoalícióban a prefektusi tisztségek elosztásáról szóló tárgyalások. A szociáldemokraták veszik át a prefektusi tisztségeket azokban a megyékben, ahol a PNL tölti be a megyei tanács elnöki tisztét, és fordítva, a PNL veszi át a prefektúrákat azokban a megyékben, ahol a PSD tölti be a megyei tanács vezetését. Több megye is volt, amely kapcsán viták alakultak ki, például Kolozs, Maros, Arad vagy Szilágy kapcsán - írja forrásokra hivatkozva az actualdecluj.ro.



A Kolozs megyei prefektúrát jelenlegvezeti; az RMDSZ ragaszkodott volna a Kolozs megyei pozíció megtartásához, és hajlandó volt cserébe felajánlani a liberálisoknak egy másik megyét.Az aktualdecluj.ro információi szerintpolgármester is hajlott arra, hogy maradjon az RMDSZ-é a tisztség. Ám beleszólt a tárgyalásokbaPNL-elnök, nyilvánosan kijelentette, hogy a Kolozs megyei tisztség a PNL-nek kell.pedig hétfőn este tájékoztatta az RMDSZ képviselőit, hogy a PNL mégis ragaszkodik a Kolozs megyei tisztséghez. Azt még nem tudni, hogy kit nevez ki a PNL a tisztségre, elsőként, a kolozsvári városháza fejlesztési osztályának vezetője kerül szóba erre a posztra.kolozsvári RMDSZ-elnök az aktualdelcuj.ro-nak megerősítette: a jelenlegi prefektus Tasnádi István alprefektusi poszton marad az intézményben.Az aktualdecluj.ro forrásai szerint az országos egyeztetéseken az RMDSZ elveszítette a szatmári prefektúrát, amely a PSD-hez került, de megkapta Szilágy megyét.A koalíciós pártok a következőképpen osztották el egymás között a prefektusi tisztségeket:–RMDSZ: Arad, Kovászna, Hargita, Szilágy-PSD: Bukarest, Bákó, Buzău, Beszterce-Naszód, Brăila, Krassó-Szörény, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Szatmár, Temes, Tulcea, Vrancea, Vâlcea-PNL: Fehér, Argeș, Bihar, Brassó, Botoșani, Constanța, Călărași, Kolozs, Gorj, Hunyad, Máramaros, Maros, Olt, Szeben, Suceava, Teleorman, Vaslui.