Tervezet: jegyzőkön, urbanisztikai és közbeszerzési szakértőkön osztozhatnának az önkormányzatok

Közvitára bocsátotta a fejlesztési és közigazgatási minisztérium azt a jogszabály-tervezetet, amely a települések fejlődéséhez szükséges szakmai hátteret biztosítja, és megteremti az önkormányzatok hatékonyabb együttműködésének lehetőségét – jelentette be Cseke Attila. A módosítás egy azok közül a reformok közül, amelyre Románia a helyreállítási alap kapcsán vállalkozott.



„Településrendezési terv nélkül a városok, községek rendszertelenül építkeznek, a fejlődésüket gátolja az urbanisztikai szakember hiánya. Ugyanakkor egy jó közbeszerzési szakértő elengedhetetlen a sikeres pályázáshoz, és egy önkormányzat mindennapi működését segíti egy ügyes jogász. Az önkormányzatok szakemberhiánnyal küzdenek,

az új szabályozás megteremtené a lehetőséget arra, hogy a meglévő szakemberek több önkormányzatban is dolgozzanak

” – nyilatkozta a miniszter.A fejlesztési szaktárcavezető elmondta: a javaslat értelmében több önkormányzat is igénybe veheti egy közbeszerzési szakember vagy egy jogász tapasztalatát, szolgáltatásait. Ugyanakkor a falu jegyzője is több önkormányzatot elláthat.A módosításra pedig azért volt szükség, mert a hatályos törvények értelmében az önkormányzatok csak pályázás céljából kezdeményezhetik az együttműködést, az úgynevezett kistérségi társulások (ADI) révén. Az RMDSZ javaslata azonban arra is megteremti a lehetőséget, hogy a hatékonyabb mindennapi településigazgatás céljából is társuljanak a helyi és megyei önkormányzatok.Így, a jogszabály-tervezet értelmében, amely a hatályos közigazgatási törvénykönyvet módosítja, egy urbanisztikai szakértő például több önkormányzatban is dolgozhat. Több településen is bevezethetik ezáltal a tervezett településfejlesztést, a rendszerezett településrendezést, amely hosszútávú céloknak van alárendelve – mutatott rá Cseke Attila.