Elkapták Rómában a jászvásári kettős gyilkosság gyanúsítottját

Rómában megtalálták és őrizetbe vették a jászvásári kettős gyilkosság elkövetésével gyanúsított, 20 éves orvostanhallgatót. El Bourkadi Ahmed Sami ellen előbb országos, majd nemzetközi körözési parancsot adtak ki, a gyanúsítottat az olasz rendőrség kapta el - tájékoztatott kedden az Országos Rendőrfőfelügyelőség (IGPR).



El Bourkadi Ahmed Sami a gyanú szerint meggyilkolt két fiatal diákot, egy 25 éves, szintén marokkói származású orvostanhallgatót és barátnőjét, egy 23 éves lányt.A iaşi-i ügyészség hétfőn a marokkói származású, kanadai útlevéllel rendelkező férfi távollétében történő letartóztatásának elrendelését kérte; az elrendelt intézkedésről a Bevándorlási Főfelügyelőséget is tájékoztatták.Egy, az Antena3-nak nyilatkozó orvos szerint a gyanúsított nem sokkal a gyilkosság elkövetése után megjelent a kórházban, kezén egy vágott sebbel, és azt állította, egy törött ablak vágta el. Sürgősségi ellátást kapott, és azt az utasítást, hogy jöjjön vissza varratszedésre néhány napon belül.Az Adevarulnak a nyomozáshoz közel álló források néhány részletről is beszámoltak. A gyilkosság helyszínén nyomozó szakértők szerint a két áldozatot az elkövető(k) feltehetően végigüldözték az egész házon. A gyilkosság után a tettesek a két holttestet egy szobába hurcolták, és felgyújtották, feltehetően hogy eltüntessék a nyomokat. A házban egy macska is életét vesztette a gyújtogatás okozta füst miatt. Az áldozatok telefonjait a nyomozók nem találták meg az ingatlanban.