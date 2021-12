A Jobboldal Ereje néven alapított új pártot Ludovic Orban

A Jobboldal Ereje néven alapított új pártot a Nemzeti Liberális Párt (PNL) korábbi elnöke, Ludovic Orban. Ez ő maga jelentette be kedden a parlamentben - írja az Agerpres.



A politikus azt mondta, a PNL-ből múlt hónapban kilépett 16 társával, valamint támogatóival és szimpatizánsaival közösen egy új pártot alapítanak, mert erkölcsi kötelességüknek érzik továbbra is képviselni azokat az állampolgárokat, akik rájuk szavaztak.Hozzátette, a párt neve egyelőre - az alakulat első kongresszusáig - A Jobboldal Ereje lesz. Ez volt ugyanis Orban politikai programjának címe, amelyet a PNL tisztújító kongresszusán mutatott be.Az új pártot hosszú életűre tervezik, és a "korrekt, becsületes, őszinte, lojális politizálás" fóruma lesz a képviselő szerint.A Jobboldal Ereje alapító okiratát kedden írják alá alapító tagjai, majd jövő hét első napján nyújtják be jóváhagyásra a dokumentumot a bukaresti törvényszékre. Céljuk, hogy 2022-ben minden megyében hozzanak létre szervezetet - tájékoztatott Orban.A politikus azt is elmondta, az új párt soraiba várják a kiábrándult PNL-tagokat is. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy a liberális polgármesterek elveszítik a mandátumukat, ha önként kilépnek a PNL-ből, és csak akkor irakozhatnak át a Jobboldal Erejébe, ha kizárják őket a jelenlegi pártjukból. "Ez még akkor is így van, ha sok polgármester ma már szégyelli kimondani, hogy a PNL tagja" - tette hozzá.Arra a kérdésre, hogy tervezi-e jelöltetni magát a következő államfőválasztáson, Orban azt felelte, az a célja, hogy a 2024-es elnökválasztást ne a Szociáldemokrata Párt jelöltje, hanem egy becsületes, jövőbe látó ember nyerje meg, aki nem árulja el választóit.

A liberálisokat nem érdekli Ludovic Orban új pártja,

amelynek szerinte ugyanolyan vége lesz, mint Călin Popescu-Tăriceanu egykori alakulatának - jelentette ki, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője kedden."Egyáltalán nem érdekel minket Orban úr új pártja, és azt hiszem, a román állampolgárokat sem érdekli ez a téma. Megjegyezném, hogy Orban úr és kollégái, azok, akik ma új pártot alapítanak, a PNL listáin kerültek a parlamentbe. Orban úr, miután elvesztette a választásokat, kilépett a pártból, és kétlem, hogy az új párttal ugyanolyan sikere lenne a választásokon. Volt már erre példa, például Tăriceanu úr esetében. Valószínű ennek a fejezetnek is ugyanaz lesz a vége" - mondta az Agerpres hírügynökség megkeresésére Ionuţ Stroe.