Olaszország magyarázatot kér Romániától Șoșoacă szenátor és az olasz újságírók közötti incidens ügyében

A romániai olasz nagykövet azonnali pontosítást kért a román kormánytól abban az incidensben, amelyben Lucia Goracci RAI újságírója és forgatócsoportja, valamint Diana Șoșoacă szenátor érintett. A külügyminisztérium ugyanakkor arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy az olasz hatóságok információkat kértek Románia római nagykövetségétől azokról az intézkedésekről, amelyeket a román hatóságok foganatosítottak az incidens kapcsán.



A külügyi tárca közleménye szerint Románia római nagykövete tájékoztatta az olasz felet, hogy a román bűnügyi nyomozó szervek vizsgálatot indítottak az incidens részleteinek tisztázására, és szükség esetén a törvénynek megfelelően fognak intézkedni."Románia továbbra is szilárdan elkötelezett a sajtószabadság védelme mellett, amely a demokrácia és a jogállamiság fontos pillére" - olvasható a román diplomata üzenetében. A nagykövet szerint ez az "elszigetelt incidens" nem ingathatja meg a Románia és Olaszország közötti kétoldalú kapcsolatokat, és "ezt az olasz fél is hasonlóképpen látja".Az ügybenminiszterelnök is állást foglalt kedden. Ciucă elfogadhatatlannak nevezte azt az incidenst, amelynek során Diana Şoşoacă konfliktusba került egy olasz forgatócsoporttal, férje,pedig a vád szerint bántalmazott egy rendőrt.A kormányfő közleményben hangsúlyozta, hogy az illetékes hatóságoknak sürgősségi eljárásban kell tisztázniuk ez az ügyet."Románia kormánya határozottan elítél minden, az újságírók megfélemlítésére vagy a polgárok szabad tájékoztatáshoz való jogának korlátozására irányuló cselekedetet. A véleménynyilvánítás szabadsága, a véleménynyilvánításhoz való jog és az információhoz való hozzáférés a demokrácia és a jogállamiság működésének garanciái" - olvasható a miniszterelnöki állásfoglalásban.Dumitru Silvestru Şoşoacă ellen büntetőjogi eljárást indított a fővárosi első kerületi ügyészség, hatósági közeg bántalmazási miatt. Diana Şoşoacă férje a vád szerint megütött egy rendőrt.Rendőrségi források szerint Diana Şoşoacă szenátor pénteken hívta ki a rendőrséget egy külföldi televíziós stábnak adott interjú közben, mert konfliktusba került az újságírókkal a nekiszegezett a kérdések miatt. Bukarest negyedik kerületi rendőrségének munkatársai szálltak ki a helyszínre, azonban Diana Şoşoacă férje rájuk támadt.A rendőrségi tájékoztatás szerint két eljárás indult az ügyben: az egyiket az első kerületi ügyészség indította hivatalos személy elleni erőszak miatt, a másik dossziét pedig a főügyészség elé terjesztik a tényállás megállapítása érdekében.Az olasz sajtó közben arról ír, hogyújságírót és forgatócsoportját blokkolta a szenátor, majd rájuk hívta a rendőrséget. A hatóságok pedig órákon keresztül hallgatták ki őket. A La Stampa nyomán a Digi24 azt írja, hogy az újságírói csoport csak 8 óra multán tudott távozni az olasz nagykövetség beavatkozásának köszönhetően. Az újságírónő azt állítja, hogy a rendőrség kiérkezése után a szenátor férje dulakodni kezdett a forgatócsoporttal, majd letépte a maszkot az arcáról, megütötte és a kezét is megharapta.