Megszólalt a román külügy is a Şoşoacă-incidens kapcsán

A román külügyminisztérium kedden arról tájékoztatott, hogy az olasz hatóságok információkat kértek Románia római nagykövetségétől azokról az intézkedésekről, amelyeket a román hatóságok foganatosítottak a Diana Şoşoacă szenátor és egy olasz tévécsatorna újságírócsoportja közötti incidens ügyében.



A külügyi tárca közleménye szerint Románia római nagykövete tájékoztatta az olasz felet, hogy a román bűnügyi nyomozó szervek vizsgálatot indítottak az incidens részleteinek tisztázására, és szükség esetén a törvénynek megfelelően fognak intézkedni."Románia továbbra is szilárdan elkötelezett a sajtószabadság védelme mellett, amely a demokrácia és a jogállamiság fontos pillére" - olvasható a román diplomata üzenetében. A nagykövet szerint ez az 'elszigetelt incidens' nem ingathatja meg a Románia és Olaszország közötti kétoldalú kapcsolatokat, és 'ezt az olasz fél is hasonlóképpen látja'.Dumitru Silvestru Şoşoacă ellen büntetőjogi eljárást indított a fővárosi első kerületi ügyészség, hatósági közeg bántalmazási miatt. Diana Şoşoacă férje a vád szerint megütött egy rendőrt. A szenátor pénteken hívta ki a rendőrséget egy külföldi televíziós stábnak adott interjú közben, mert konfliktusba került az újságírókkal a nekiszegezett a kérdések miatt. Bukarest negyedik kerületi rendőrségének munkatársai szálltak ki a helyszínre, azonban Diana Şoşoacă férje rájuk támadt. A rendőrségi tájékoztatás szerint két eljárás indult az ügyben: az egyiket az első kerületi ügyészség indította hivatalos személy elleni erőszak miatt, a másik dossziét pedig a főügyészség elé terjesztik a tényállás megállapítása érdekében.Az olasz forgatócsoport szerint Lucia Goracci újságírót és a stábot blokkolta a szenátor, majd rájuk hívta a rendőrséget. A hatóságok pedig órákon keresztül hallgatták ki őket. A La Stampa nyomán a Digi24 azt írja, hogy az újságírói csoport csak 8 óra multán tudott távozni az olasz nagykövetség beavatkozásának köszönhetően. Az újságírónő azt állítja, hogy a rendőrség kiérkezése után a szenátor férje dulakodni kezdett a forgatócsoporttal, majd letépte a maszkot az arcáról, megütötte és a kezét is megharapta.