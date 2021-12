Források: Ciucă Florin Roman lemondását ösztönzi, ha a plágiumvádakat nem tudja tisztázni

Kormányzati források szerint Nicolae Ciucă felkérte Florin Roman kutatási minisztert, hogy tisztázza az ellene hozott plágiumvádakat.



A miniszterelnök a tárcavezető álláspontjának meghallgatása után dönt a következő lépésekről, ám úgy véli, hogy ez egy becsületbeli ügy, és a kormány tagjának lemondását tartja tisztességes megoldásnak.Florin Roman december 9-én megalapozatlannak nevezte az ellene felhozott plágiumvádat.'A plágium egy tudományos munka egy részének vagy egészének átvételét jelenti, amit én soha nem követtem el. Ebből kifolyólag az ellenem felhozott plágiumvád megalapozatlan. Egy 10 évvel ezelőtti disszertációmban felhasználtam a hallgatók számára hozzáférhetővé tett tananyag egy részét. A disszertáció végén mellékeltem a felhasznált bibliográfiát' - írta akkor a Facebookra a miniszter.Hozzátette, tudatában van annak, hogy bármit is mondana az üggyel kapcsolatban, irreleváns lenne 'a kákán is csomót keresők' számára, akik elhatározták, hogy lejárató kampányt indítanak ellene. Roman akkor azt is leszögezte, hogy utolsó alkalommal szólt hozzá a témához. 'Vannak sokkal fontosabb dolgaim is annál, hogy megalapozatlan vádakra válaszoljak' - zárta bejegyzését Roman.