Lemondott a plágiummal vádolt Florin Roman kutatási miniszter

Roman Facebookon egy bejegyzésben arról ír, hogy beadta a felmondását, megköszönve az eddigieket a kormányfőnek és a kormány csapatának. Egyúttal bemutatta egy képgalériában, milyen diplomái vannak.A minisztert plágiummal vádolták, valamint azzal, hogy a CV-jébe hamisan állította, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (is) végzett. A kutatási, innovációs és digitalizálási miniszter azt írta önéletrajzában, hogy a kolozsvári BBTE-n szerzett közgazdász végzettséget, és 1992-1996 között járt oda. A BBTE rektora,azonban azt nyilatkozta, hogy Roman nem a BBTE-nek volt diákja, hanem egy gyulafehérvári főiskola kurzusaira járt, és mivel az nem volt akkreditálva, a BBTE-n záróvizsgázott, ám nem kapott licencdiplomát.Ez már a harmadik hamis állítás volt a miniszter és PNL-alelnök CV-jében. Először az derült ki, hogy nem is írta meg azt a könyvet, amivel dicsekedett az önéletrajza publikációs részében. Utána azt próbálta magyarázni, hogy a könyv az tulajdonképpen egy cikk, de az sem került elő. A Libertatea pedig azt derítette ki, hogy a mesteri dolgozatából származó 10 oldalt sem ő írta, hanem egy temesvári professzor dolgozatából másolta.Források szerint a miniszterre nyomás nehezedett ezek utánkormányfő részéről, hogy - hacsak nem tisztázza megnyugtatóan az ellene felhozott vádakat - inkább önként lépjen vissza tisztségéből. Roman a bejegyzésében azt írja: "nem akarom, hogy ez a botrány befolyásolja a kormány munkáját". Ugyanakkor nyíltan azzal vádoljaUSR-elnököt, hogy az ellene zajló támadást ő koordinálta, és hogy vele majd "találkozunk a bíróságon". Homályos utalást tesz arra, hogy a digitalizálásban gazdaságilag érdekelt felek nyerhettek az ő távozásával, amelyet egy "önéletrajzban tetten ért gondatlanság" miatt kényszerítettek ki. "Emelt fővel távozom a miniszteri posztról! Isten engem úgy segéljen!" - zárta bejegyzését a lemondott miniszter.

Lemondott tisztségéről Florin Roman kutatási miniszter - jelentette be szerdán a kormány sajtóirodája.