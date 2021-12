Egy csecsemő is meghalt koronavírus-fertőzésben

Ezzel 57.935-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.3659 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. Jelenleg 639 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra (kevesebb, mint az előző napon), közülük 59-nek van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 73 kiskorú van, és közülük négyet ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 12.718 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 3899 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 65.989 személy van házi, 25 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (106), valamint Temes, Kolozs, Arad és Konstanca megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A legkevesebb esetet Mehedinţi, Ialomiţa és Gorj megyéből jelentették. A fővárosban 0,81 ezrelékes a fertőzöttségi ráta. A mutató továbbra is Arad megyében a legmagasabb, 1,84 az ezer lakosra jutó esetszám.

Az elhunytak egyike egy egyévesnél kisebb csecsemő; a Galac megyei kisfiúnak társbetegségei is voltak.

Az új esetekkel 1.795.418-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 10.674-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor eddig 1.720.505 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10.889.078 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 5.636.966 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 13.350 RT-PCR tesztet végeztek el (6435-öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6915-öt kérésre), és 29.334 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az igazolt új esetek mellett 182 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 88 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; 17 haláleset korábban következett be.A GCS szerint 43 férfiról és 45 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Buzău, Brassó, Krassó-Szörény, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Szatmár, Szilágy, Szeben, Temes, Vaslui és Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül egy a 0 és 9 év közötti, kettő a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, ketten 40 és 49 év közöttiek, hatan 50 és 59 év közöttiek voltak, 21 áldozat 60 és 69 év közötti, 27 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 29 áldozat életkora pedig meghaladta a 80 évet.A 88 halálos áldozat közül 75-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 85-nek volt valamilyen társbetegsége. A 13 beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és mindannyian más betegségben is szenvedtek.