Szenátus: fizetett szabadság jár a Covid-beteg gyerekkel otthon maradó beoltott szülőnek is

A koronavírus miatt karanténba vagy elkülönítésbe kényszerült 7 és 18 év közötti kiskorúakat ápoló és felügyelő, beoltott, ennélfogva nem karanténköteles szülők fizetett szabadságban részesülnek, és alapjövedelmük 100%-át kitevő juttatásban részesülnek, amit az egészségbiztosítási alapból fizetnek ki - írja elő a tervezet.A jogszabályjavaslatot a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciójának egy csoportja kezdeményezte.Az indoklásban rámutattak, a jelenleg hatályban levő törvény értelmében a beoltott szülők nem részesülhetnek fizetett betegszabadságban, ha otthon kényszerülnek maradni Covid-beteg gyerekükkel, míg a be nem oltott szülőket gyerekükkel együtt karanténba helyezik, és biztosítják jövedelmüket a karantén időszakára. A kezdeményezők szerint ez több okból is diszkriminációnak minősül, ezért változtatni kell a szabályozáson.Az ügyben a képviselőház lesz a döntő fórum.

