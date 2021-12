Johannis: El fogom fogadni a kutatási miniszter lemondását

"Megkaptuk Florin Roman miniszter lemondását az elnöki hivatalban. Ezt a lemondást elfogadom, ésminisztert kinevezem ideiglenes miniszterré, amíg el nem dől, hogy ki veszi át véglegesen ezt a tárcát. Természetesen a tényleges dokumentumokat akkor fogom aláírni, amikor visszatérek az országba" - mondta Johannis. Mint arról beszámoltunk , Florin Roman szerdán jelentette be, hogy lemondott a kutatási, innovációs és digitalizációs miniszteri tisztségéről. Nem sokkal azután, hogy a Libertatea megírta, hogy önéletrajzában hamisan tüntette fel, hogy a Babeș-Bolyai Egyetemen szerzett diplomát.Ez az első változás, ami a Ciucă-kormány összetételében történik, és kevesebb mint egy hónappal az új kabinet hivatalba lépése után került rá sor. ( sitipesurse.ro , hírszerk.)

