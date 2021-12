300-300 millió lejjel egészítették ki a Roncsautó-program és a Roncsautó Plusz program költségvetését

A kiutalt összeget még ebben az évben felhasználják, kizárólag azon igénylések jóváhagyásához szükséges alapok fedezésére, amelyeket jogi személyek nyújtottak be az idei kiírás december 2-i lezárásáig.Az AFM a jelzett dátumig benyújtott minden finanszírozási kérelmet megvizsgál.Az esetlegesen fel nem használt összegeket elérhetővé teszik majd a program jövő évi kiírásaiban - közölték még.Az AFM elnöke,úgy nyilatkozott, hamarosan fontos információkat fognak közölni a romániai gépkocsipark felújítását célzó Roncsautó és Roncsautó Plusz program jövő évi kiírásáról.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 1 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 2 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 4 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 0 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 0 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 9 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 2 Nem sokat gondolkodtam ezen 10