Romániában rendkívül ritka, hogy valaki plágium miatt távozzon pozíciójából

Florin Roman kutatási miniszter 2021 óta az első kormánytag, aki plágium miatt mond le - nyilatkozta a Libertateanak Emilia Șercan. A plágiumok tucatjait felfedő újságíró szerint az utolsó miniszter Romániában, aki plágiumvádak miatt távozott önként, Ioan Mang PSD-s oktatási miniszter volt 2012 májusában.



Mangot néhány évvel később szankcionálta plágiumért a Tudományos Kutatási, Technológiai Fejlesztési és Innovációs Nemzeti Etikai Tanács. Ugyanakkor Mang ezek után sem távozott végleg a politikai szférából, 2020-ban a PSD listájáról jutott be a képviselőházba Bihar megyében.Ioan Mang hét tudományos cikket plagizált; a vádak ellene már a Victor Ponta-kormány miniszteri posztjára való beiktatása előtt, a parlament szakbizottságainak meghallgatásain megfogalmazódtak – mutat rá Emilia Șercan.Florin Roman mindössze két órával azt követően mondott le, hogy a Libertatea feltárta a harmadik hamis állítást is, amit a miniszter önéletrajzába foglalt. Kiderült, Roman hamisan állította, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (is) végzett. A kutatási, innovációs és digitalizálási miniszter azt írta önéletrajzában, hogy a kolozsvári BBTE-n szerzett közgazdász végzettséget, és 1992-1996 között járt oda. A BBTE rektora,azonban azt nyilatkozta, hogy Roman nem a BBTE-nek volt diákja, hanem egy gyulafehérvári főiskola kurzusaira járt, és mivel az nem volt akkreditálva, a BBTE-n záróvizsgázott, ám nem kapott licencdiplomát.Romanról először az derült ki, hogy nem is írta meg azt a könyvet, amivel dicsekedett az önéletrajza publikációs részében. Utána azt próbálta magyarázni, hogy a könyv az tulajdonképpen egy cikk, de az sem került elő.

A Libertatea kiderítette, hogy a mesteri dolgozatából származó 10 oldalt sem ő írta, hanem egy temesvári professzor dolgozatából másolta.



A lemondott kutatási miniszter ugyanakkor nem igazán ismerte el a plágiumvádat: "önéletrajzban tetten ért gondatlanság" miatt kikényszerített távozásról beszél.