Tűzvész egy tömbházban Konstancán: 250 embert kellett kimenekíteni, köztük több mint 70 gyereket

A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint három órán keresztül vörös jelzésű beavatkozási kód volt érvényben, a konstancai tűzoltókat a Ialomiţa és a Călăraşi megyei katasztrófavédelem csapatai is segítették a lángok elleni küzdelemben.tűzoltóezredes, a megyei katasztrófavédelem vezetője arról számolt be, hogy éjfél után 58 perccel kapták a segélyhívást, miszerint lángokban áll két autó egy tömbház mélygarázsában.A helyszínre 11 tűzoltóautó, valamint mentőautók, rohammentők érkeztek, 01:52-kor vörös jelzésű beavatkozási kódot léptettek érvénybe. A tűz átterjedt a mélygarázsban lévő többi gépkocsira is.A katasztrófavédelem parancsnoka szerint körülbelül 250 személyt kellett kimenekíteni, közülük több mint hetven gyerek. A menekítés legtöbb esetben az ablakokon keresztül, tűzoltó létráról történt.A mentősök nyolc személyt szállítottak kórházba füstmérgezéssel és égési sebekkel.A tüzet hajnali 4 órakor sikerült megfékezni. 37 autó károsodott, ebből 25 a mélygarázsban volt, a többi a tömbház melletti parkolóban.Előzetes vizsgálatok szerint a tűzvészt egy rövidzárlatos vezeték okozhatta.

