Napi adatok: az intenzív terápián lévő koronavírusos betegek 91%-a nincs beoltva

Ezzel 58.019-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.3482 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. Jelenleg 600 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra (kevesebb, mint az előző napon), közülük 53-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 75 kiskorú van, és közülük négyet ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 12.542 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 3741 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 71.394 személy van házi, 37 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (157), valamint Arad, Brăila, Brassó és Kolozs megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet. A legkevesebb új megbetegedést Gorj, Mehedinţi és Giurgiu megyében regisztrálták.A fővárosban 0,77 ezrelékes a fertőzöttségi ráta. A mutató továbbra is Arad megyében a legmagasabb, 1,77 az ezer lakosra jutó esetszám. Az Arad megyei Kürtös az egyetlen város, ahol megaladja a 3-at az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma, a településen 3,09 a mutató.

A 84 halálos áldozat közül 72-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 78-nak volt valamilyen társbetegsége. A 12 beoltott áldozat 60 és 69 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és egy kivételével mindannyian más betegségben is szenvedtek.

Az elmúlt 24 órában 84 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; 19 haláleset korábban következett be.