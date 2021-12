Rafila: sokan jönnek haza az ünnepekre Nagy-Britanniából, az ott domináns omikron itt is terjedni fog

Alexandru Rafila csütörtökön bejelentette, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet kidolgozta a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló új törvénynek egy változatát, amit meg fognak vitatni a koalícióban.



A tárcavezető nem akart jóslatokba bocsátkozni arról, hogy mikor lép majd hatályba a jogszabály. 'Politikai döntés fog születni róla, a tervezetet meg kell szavaznia a parlamentnek. A kívánatos az lenne, ha a törvény az esetszámok meredek emelkedése előtt hatályba lépne' - jelentette ki.Rafila kifejtette azt is, hogy a koronavírus omikron-variánsának terjedését megállítani nem, legfeljebb megfékezni tudják a korlátozó intézkedések. Emlékeztetett arra, hogy nagyon sokan érkeznek ezekben a napokban az országba Nagy-Britanniából, ahol az omikron-variáns lassan dominánssá válik, így szerinte Romániában is terjedni fog.A miniszter elmondta, egyelőre kevés adat van arról, hogy a koronavírusnak ez a változata mennyire súlyos megbetegedést okoz, de az eddig megfertőzöttek többsége fiatal, aki enyhe tüneteket mutat.Megjegyezte, hogy az omikron-variáns az oltottakat is fertőzi, akik viszont nagyon könnyen átesnek a betegségen. Ezért - tette hozzá - az oltás mellett más eszközökre is szükség van a járvány terjedésének fékezésére. Gerd Altmann képe a Pixabay -en.