Gheorghiță: január második felében kezdődhet az 5-11 évesek oltása

Az 5-11 éves korosztályba tartozó gyermekek oltása az oltóközpontokban kialakított helységekben történik, és csak azokban, ahol a Pfizer vakcináját használják - mondta Valeriu Gheorghiță.Ugyanakkor a gyermekadagos vakcina a Pfizer vakcinát beadó orvosi rendelőkben is igényelhető.A katonaorvos szerint az online előjegyzési platformot és az országos oltási nyilvántartást optimalizálták, hogy megkezdhessék a korcsoport oltását.Az 5-11 éves gyermekek az első oltás után szintén 21 nappal kapják a második adagot.

Nagy valószínűséggel január második felében kezdődik az 5-11 éves gyerekek oltása Romániában – jelentette be csütörtökön az oltási kampány koordinátora, Valeriu Gheorghiță . A katonaorvos elmondta, jövő hónap első felében érkeznek meg Romániába a Pfizer gyermekgyógyászati ​​vakcinájának első adagjai.