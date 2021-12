A Danileț-ügy visszhangja: Brüsszel, Amerika tiltakozik, Johannis sem érti mi történik, Boc kiáll a bíró mellett

A Brüsszelben tartózkodó államfőt is reagáltatták az újságírók a Danileț-ügy kapcsán.

Danileţ menesztése miatt aggodalmát fejezte ki az amerikai nagykövetség is. "A jogállamiságot tiszteletben tartó független igazságszolgáltatás elengedhetetlen minden virágzó demokráciához" - áll az amerikai nagykövetség közleményében. " Arra biztatjuk az új román kormányt, hogy folytassa a szükséges igazságügyi és korrupcióellenes reformokat. A román állampolgárok megérdemelnek egy független igazságszolgáltatási rendszert, amely tiszteletben tartja a jogállamiságot és a demokratikus értékeket. Továbbra is meg kell őriznünk azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket" - szögezik le.

Az Európai Bizottság is aggodalommal kíséri az ügy fejleményeit

. Az ellenzéki politikus szerint az Európai Bizottság tagja további információkat kért a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) hétfő esti döntéséről. Dacian Cioloş közölte azt is, hogy a keddi tárgyalásukon Didier Reynders aggodalmát fejezte ki, amiért az Európai Unió Bíróságának idén májusban hozott ítélete ellenére Romániában még nem számolták fel az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészséget (SIIJ).Beszámolója szerint az USR elnöke megtudta az igazságügyi biztostól, hogy ha a SIIJ felszámolása tovább késlekedik, akkor az Európai Bizottság a jövő év elején újra az Európai Unió Bíróságához fordul ebben az ügyben, és Románia pénzügyi szankciókat kockáztat amiatt, hogy nem tett eleget a bíróság ítéletének. "Az Európai Unióban attól tartanak, hogy Magyarország és Lengyelország után Románia lesz a következő problémás állam" - írta Cioloş.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke, Dacian Cioloş arról számolt be, hogy tárgyalt Didier Reynders igazságügyi biztossal, aki megerősítette, hogy figyelemmel kíséri a bírói karból kizárt Cristian Danileţ ügyét

Az igazságszolgáltatásban dolgozók jogállására vonatkozó törvény alapján meghozott döntés nem jogerős, a legfelsőbb bíróságon megfellebbezhető. Ugyanakkor a CSM szerint mindaddig, amíg a legfelsőbb bíróság nem hoz döntést, Danileţ nem láthatja el hivatalát, és nem is veheti fel a fizetését. Legtöbben egy leszámolást látnak az ítéletben, ugyanis Cristi Danileț, akinek munkásságát a honlapján lehet megnézni , egyike volt azon kevés karakán bíróknak, akik határozottan kiálltak az igazságszolgáltatás függetlensége mellett. Ez nagyon sokakat zavarhatott, ráadásul, amint az Europa Libera rávilágít , már dúlnak a harcok a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tagjainak jővőre esedékes, tavaszi választása kapcsán.Az ügyet a romániai közélet szereplői éles felháborodással kommentálják. A azt írja , a teljes civil szféra fel van háborodva, hogy Danileţet mondvacsinált okokból, teljesen ártalmatlan tartalmak posztolásáért távolították el. Eközben ő az, aki a jogi oktatást az iskolákban bevezettette, tankönyveket szerkesztett, számtalan iskolai diákjogi oktatási tevékenységben vett részt, folyamatosan kampányolt egy tiszta, politikai beavatkozástól mentes igazságszolgáltatásért - sorolták érdemeit. "A romániai igazságszolgáltatásba vetett bizalom nagyrészt Danileţ bíró civil tevékenységének köszönhető. Amely minden tettével a tiszta igazságszolgáltatás egyik leghatékonyabb szövetségesének bizonyult Romániában" - írja a GDS közleményében. Igazságszolgáltatásból való eltávolítása: lincselés, amelynek ötlete az igazságsz olgáltatási rendszer legmérgezőbb struktúráiból származik. "Egy ilyen lincseléssel szemben csendben maradni azt jelenti, hogy elhagyjuk azt az európai Romániát, amelyre mindannyian vágyunk. Ha elfogadjuk ezt a lincselést, akkor Románia valóban egy bukott állam" - fogalmaznak. Cristi Danileţ támogatása a jogállamiság támogatását jelenti, ami nélkül az európai Románia nem létezhet – szögezik le. A független civil szféra több neves személyisége, többek közöttszínész vagyíró is