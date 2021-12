Arafat: ma elkezdik kétmillió teszt szétosztását az iskolákban és óvodákban

A katasztrófavédelmi államtitkár egy zilahi eseményen elmondta, a nyáltesztek péntek reggel érkeznek meg a tanfelügyelőségekre. Ezeket a szállítmányokat a későbbiekben újabbak követik - tette hozzá.Arra a felvetésre, hogy a gyerekeken eddig elvégzett több millió teszt túlságosan kevés fertőzést mutatott ki, Arafat kijelentette: az esetszámok országosan csökkennek, de vélhetően a tesztek egy részét sem végzik el figyelmesen a szülők és a pedagógusok.Az oktatási minisztérium korábban közölte, hogy a múlt héten elvégzett szűrések során 176 diák nyálmintán alapuló gyorstesztje lett pozitív, amiből 45 esetben mutatta ki PCR-teszt is a fertőzés jelenlétét.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 3 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 5 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 9 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 1 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 4 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 15 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 5 Nem sokat gondolkodtam ezen 18