Visszavonul az aktív versenyzéstől Novák Eduárd

Visszavonul az aktív versenyzéstől a sportminiszter. Az idei tokiói paralimpiai játékokon a kerékpáros üldözőversenyben ezüstérmet szerzett Novák Eduárd Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hangsúlyozva, még nem tudja, hogy döntése végleges-e, vagy csak átmeneti.



"Az élet egy stratégia. Most pedig a legfontosabb, hogy az Országos Sportstratégiára összpontosítsak, így 15 év gyorskorcsolyázás és 23 év kerékpározás után úgy döntöttem, hogy egy ideig visszavonulok a versenyektől. 2022 egy nagyon fontos év lehet, az abszolút prioritásom most pedig ez a projekt, amelybe mindent bele szeretnék adni" - fogalmazott bejegyzésében.Hozzátette, még nem tudja, hogy visszavonulása csak átmeneti vagy végleges, de bízik benne, hogy lépésenként könnyebb lesz elviselni a döntés fájdalmát."Még nem tudom elképzelni az életemet a versenyek, az edzések nélkül. Sok éven át ez volt a mindenem, és nem hiszem, hogy bármi is pótolhatná azt a beteljesülést, amit éreztem. A versenysporthoz kötődnek életem legszebb és legnehezebb pillanatai is. Biztosan sok mindent sokkal jobban is csinálhattam volna, de a legfontosabb számomra, hogy mindent elértem, amit akartam" - nyomatékosította.Kiemelte, mind szövetségi elnökként, mind miniszterként száz százalékban elkötelezett maradt a sport mellett, úgy véli, ez a normális módja annak, hogy a megszerzett tapasztalatokat és tudást átadhassa a fiatal generációnak."Köszönöm mindazoknak, akik mellettem álltak, az első edzőnőmnek, az utána következő edzőimnek, a családomnak, támogatóimnak stb. Arra kérem őket, hogy maradjanak továbbra is mellettem ebben a gyönyörű projektben: a sport sorsának újjáépítésében az Országos Sportstratégián keresztül" - zárta bejegyzését Novák.A 45 éves Novák Eduárd 2012-ben egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza a londoni paralimpiai játékokról, négy évvel korábban pedig ezüstérmet nyert Pekingben. Az idén megtartott tokiói paralimpián ezüstérmes lett a 4000 méteres kerékpáros üldözőversenyben. Ő volt az első miniszter, aki részt vesz olimpiai vagy paralimpiai játékokon, és szintén az első miniszter, aki érmet is szerzett.Novák Eduárd 2013-tól 2020-ig a Román Kerékpáros-szövetség elnöke volt. 2012-ben Tuşnad Cycling Team néven profi kerékpáros csapatot alapított, amely később kontinentális csapatként Novak Teamre változatta a nevét. Ezt követően kerékpáros-akadémiát alapított. agerpres /hírszerk)