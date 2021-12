Valeriu Gheorghiţă: a koronavírus terjedésének megfékezéséhez Covid-igazolványra van szükség

A Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésére a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséhez van szükség, különös tekintettel az omikron-variáns megjelenésére - mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă.



Az oltásparancsnok rámutatott arra, hogy az igazolvány bevezetésének célja megelőzni a súlyos megbetegedéseket, a kórházak túlterheltségét. Hozzátette, mára egyértelmű, hogy csupán az oltással nem állítható meg az omikron-variáns terjedése. Így a Covid-igazolvány szerepe elsősorban a súlyos megbetegedések megelőzése lesz.Gheorghiţă elmondta, még nincs elég tudományos adat arról, hogy milyen mértékben terjesztik az omikron-variánst a beoltott vagy a betegségen átesett személyek, éppen ezért fontos az óvatosság. 'Szükség van a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetésére, hogy korlátozhassuk a koronavírus terjedését' - hangsúlyozta a katonaorvos.

„Vannak arra utaló jelek, hogy az omikron-variáns aeroszol útján is terjed”



- jelentette ki csütörtökön az oltási kampány koordinátora.Valeriu Gheorghiţă rámutatott, Dániában, Norvégiában, Nagy-Britanniában és több más országban exponenciálisan nő a koronavírusos esetek száma, és a megbetegedések nagy részét már az omikron-variáns okozza, amely sokkal gyorsabban terjed, mint az eddigi vírusváltozatok. Szerinte ennek legalább két oka van: egyrészt hogy ez a variáns sokkal gyorsabban szaporodik, másrészt hogy könnyebben megkerüli az immunválaszt."Mi több: vannak arra utaló adatok is, hogy nemcsak cseppfertőzéssel, hanem aerogén úton, aeroszol révén is terjed, ami növeli a fertőzőképességét, különösen a zárt, rosszul szellőző terekben" - magyarázta.Gheorghiţă kiemelte, azok az országok élvezik a legnagyobb védettséget az omikron-variánssal szemben, amelyekben magas az átoltottság. Mint mondta, egyelőre nem tekinthető mérvadónak az, hogy az új vírusváltozattal megfertőződött romániaiak tünetmentesek vagy a betegség enyhe tünetei jelentkeztek náluk, ugyanis valamennyien vagy be vannak oltva, vagy átestek a Covidon. Ebből tehát nem lehet következtetni arra, hogy mi történik majd, ha egy alacsony átoltottságú országban terjedni kezd ez a vírus."Az üzenetünk egyértelmű: ne abból induljunk ki, hogy velünk nem fog megtörténni, hogy ezúttal is megússzuk és nem fertőződünk meg. Amilyen fertőző ez a változat, csekély az esély arra, hogy - legalábbis a sűrűn lakott területeken - ne kerüljünk kapcsolatba vele" - figyelmeztetett.Az oltásparancsnok kiemelte, fontos lassítani az omikron terjedését, amihez elsősorban a járványügyi intézkedések betartására van szükség, a megbetegedés súlyos formáival szemben pedig oltással lehet védekezni.Más országokhoz hasonlóan minden bizonnyal előbb-utóbb Romániában is ismét elkezdenek nőni az esetszámok, ezért a szakember a szabályok betartására és elővigyázatosságra int mindenkit a téli ünnepek alatt.