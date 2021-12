Hétfőn utcára vonulnak és sztrájkra készülnek a tanügyi szakszervezetek

A három legnagyobb hazai tanügyi szakszervezeti szövetség (FSLI, Spiru Haret és Alma Mater) csütörtökön közös közleményben a pénzügyminisztérium honlapján közzétett sürgősségirendelet-tervezetre reagált. Kifogásaik szerint a jogszabályból a pedagógusbérek jövő évi befagyasztása mellett az is kiderül, hogy a kormány jövőre sem fordítja az oktatásra a GDP 6 százalékát.A szakszervezetek felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy általános sztrájkba kezdhetnek, ha nem a közalkalmazotti bérekről szóló törvénynek megfelelően emelkednek jövőre a fizetések az ágazatban. Emlékeztetnek arra, hogy a jogszabály értelmében már 2020 szeptembertől meg kellett volna emelni a béreket a tanügyben, ám ezt az akkor kormány elhalasztotta. A béremelés második elhalasztása szerintük azzal jár majd, hogy a pedagógusoknak a megélhetéshez sem lesz elegendő jövőre a fizetésük.A három szakszervezeti szövetség több mint 300.000 tanügyi dolgozót tömörít.

Utcára vonulnak és sztrájkőrséget tartanak a kormány és a prefektúrák épülete előtt hétfőn a pedagógusok tiltakozásul amiatt, hogy a kormány 2022-ben is befagyasztja az oktatásban dolgozók bérét.