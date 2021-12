Embercsempészek vesztegethették meg a Temes megyei határrendőrség főbiztosát

A román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közleménye szerint a rendőrség Temes megye hat helyszínén, egy közintézmény székhelyén és a bűnszövetkezet több tagjának lakásán végzett csütörtökön házkutatást. A vádhatóság azzal gyanúsítja a főbiztost, hogy 2020 januárja és 2021 februárja között rendszeresen megkapta az embercsempészektől a bevételük felét, amiért "védelmet" biztosított számukra illegális tevékenységük zavartalan lebonyolításához.A vádhatóság szerint a főbiztos és alárendeltjei azt a látszatot keltették, hogy besúgókat szerveztek be az embercsempészek köréből, valójában azonban szemet hunytak törvénysértéseik felett, és információkkal segítették őket, így azt az illegális migrációt támogatták, amelynek megfékezése éppen az ő feladatuk lett volna.Az ügyet már nyomozati szakaszában nyilvánosság elé táró Pressalert.ro hírportál azt írta, hogy a határrendőrség temesvári regionális parancsnokságán belül, amelyhez a szerb-román határszakasz több mint 90 százaléka tartozik, valóságos bűnszövetkezet alakult ki, a csempészektől begyűjtött csúszópénzből és tárgyi ajándékokból pedig a csúcsvezetők is megkapták a részüket.A határrendőrségi főbiztos és a többi gyanúsított ellen bűnszövetkezet létrehozása, vesztegetés elfogadása és hivatali titoksértés gyanújával indult bűnvádi eljárás.

