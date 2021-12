Egy 13 és egy 15 évest gyanúsítanak a csütörtöki konstancai tűzeset előidézésével

A két 13 és 15 éves gyermeket a tömbházzal szemben levő térfigyelő kamera felvételeinek átvizsgálása után kísérték be kihallgatásra. A felvételen látszik, hogy két személy volt a környéken, amikor felcsaptak a lángok a tömbház mélygarázsában.A kihallgatás után a 15 éves gyereket csütörtök este 24 órára őrizetbe vették. Gyújtogatással történő rongálás és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt vizsgálódnak ellene, pénteken pszichiátriai szakértői vizsgálatnak vetik alá.A konstancai tömbház mélygarázsában a csütörtökre virradó éjszaka csaptak fel a lángok, amelyek előbb az autókra, majd szinte a teljes épületre átterjedtek. A csütörtök kora esti adatok szerint a 162 lakrész közül 150 megrongálódott. Emellett 37 járműben keletkezett kár.A katasztrófavédelem szerint 250 személyt menekítettek ki az épületből, közülük több mint hetven gyerek. Harminc személyt a helyszínen láttak el a mentősök, nyolcat (hat felnőttet és két gyermeket) füstmérgezéssel és égési sérülésekkel szállítottak kórházbaCsütörtök este 6 óráig egyik lakrészbe sem tértek még vissza a lakók, csak a károkat mérték fel.

Két kiskorút gyanúsítanak a csütörtöki konstancai tűzeset előidézésével, amelyben egy tömbház szinte valamennyi lakrésze és több autó is megrongálódott. Az egyik gyereket őrizetbe vették.