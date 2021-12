Kövér László sikkasztással vádolt kabinetfőnöke székelyföldi úszómedencés házának nyomára bukkantak (videó)

A Hargita megyei Tibód településen egy impozáns, úszómedencés ház tulajdonosa Veress László, aki Kövér Lászlónak, a magyar Országgyűlés elnökének a kabinetfőnöke – derült ki Juhász Péter videójából. Az Együtt korábbi elnöke által készítetett videóban több helyi lakos megszólalt, akik szerint Kövér is fel szokott tűnni a tornyos épületben, sőt egyesek helyben úgy tudták, hogy a házelnöké az ingatlan.



Telekkönyvi adatok alapján ugyanakkor egyértelmű, hogy Veress László a tulajdonosa a 188 négyzetméteres alapterületű háznak. Kövér kabinetfőnökének személye azért érdekes, mert Magyarországon sikkasztás miatt nyomoznak egy őt is érintő kétes ügyben. A 24.hu november elején tárta fel , hogy Veress családja sajátjaként használ egy budai villalakást, amit külhoni magyaroknak szánt adományokból vásárolt 240 millió forintért a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány. Az alapítvány kuratóriumi elnöke,Veress munkatársa az Országházban.A szervezet egyetlen nemzetközi forrásból kapott adományt, több mint 322 millió forintot,tajvani milliárdos üzletember közbenjárásával. A külföldről érkezett pénzből 35 millió forintot adtak az Erdélyben bejegyzett Ábel Egyesületnek. Az egyesület elnöke az a, aki a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt alapította - írja a 24.hu További érdekesség, hogy Veress székelyföldi úszómedencés házának tulajdoni lapja szerint 2019 óta az ingatlanra elővásárlási joga van az Ábel Egyesületnek.A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt két évvel ezelőtt alapították, azonban honlapja, sőt bírósági bejegyzése szerint még e-mail címe sincs. Híradások nem jelentek meg a tevékenységéről. Tavalyi és tavalyelőtti pénzügyi beszámolóit jelentős késéssel, idén októberben adta csak le. Ezek egyikéből derült ki az is, hogy Visontai Kálmán kuratóriumi elnök sógornője 1,8 millió forint adományt kapott, bár ő nem is határon túli. A támogatást azzal magyarázta a kuratóriumi elnök, hogy sógornője és férje is elvesztették az állásukat a koronavírus-járvány miatt - írta a 24.hu.