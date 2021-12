Pénteki koronavírus-adatok: a tesztek kevesebb mint 2%-a lett pozitív

Ezzel 58.079-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.3381 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. Jelenleg 570 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra (kevesebb, mint az előző napon), közülük 45-nek van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 72 kiskorú van, és közülük négyet ápolnak az intenzív osztályon. Románia területén 11.749 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 3674 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 74.630 személy van házi, 36 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Szeben megyéből (175), valamint Bukarestből, illetve Ilfov és Kolozs megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet - közölte pénteken a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A legkevesebb új megbetegedést Mehedinţi, Szilágy és Gorj megyében regisztrálták.A fővárosban 0,74 ezrelékes a fertőzöttségi ráta. A mutató továbbra is Arad megyében a legmagasabb, itt 1,72 az ezer lakosra jutó esetszám.

A 60 halálos áldozat közül 46-an nem voltak beoltva, ugyanakkor 56-nak volt valamilyen társbetegsége. A 14 beoltott áldozat 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és egy kivételével mindannyian más betegségben is szenvedtek.

Az új esetekkel 1.796.973-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 10.710-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük.Ugyanakkor eddig 1.723.129 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10.914.755 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 5.699.510 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 12.413 RT-PCR tesztet végeztek el (5361-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 7052-t kérésre), és 31.651 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az igazolt új esetek mellett 187 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 60 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; húsz haláleset korábban következett be. A GCS szerint 29 férfiról és 31 nőről van szó, akiket Arad, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brăila, Buzău, Brassó, Kolozs, Konstanca, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Prahova, Szilágy, Szatmár, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea megyében és Bukarestben kezeltek kórházban. Az elhunytak közül egy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, heten 50 és 59 év közöttiek voltak, 17 áldozat 60 és 69 év közötti, 17 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 18 áldozat életkora pedig meghaladta a 80 évet.