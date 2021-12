CNSU: Spanyolország, Olaszország és Svédország is piros zónás lett

A testület legújabb határozata értelmében piros zónás lett Spanyolország, Olaszország, Svédország, a Dominikai Közösség és a Maldív-szigetek.Az incidencia növekedése következtében zöldből sárga zónába került Bolívia, Dél-Korea és a Brit Virgin-szigetek.Zöld zónás lett Örményország, Albánia, Mongólia és a Brunei Szultanátus.A CNSU ugyanakkor módosított a december 12-étől 2022. január 8-áig érvényes beutazási szabályokon is: mentesítette a karanténkötelezettség alól azokat a harmadik országból - az Európai Unión, az Európai Gazdasági Közösség országain és a Svájcon kívülről - érkező személyeket, akik 9 személyes vagy annál nagyobb személyszállítási járművet vezetnek, vagy teherszállító autót, és van oltási/gyógyultságot igazoló iratuk, vagy negatív tesztjük. Schwoaze képe a Pixabay -en.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 4 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 7 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 18 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 3 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 9 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 20 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 7 Nem sokat gondolkodtam ezen 24