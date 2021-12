A maximális büntetés kiszabását kérték az ügyészek a Colectiv-per vádlottjaira

A legfőbb ügyészség ügyésze elmondta a vádbeszédben a bukaresti ítélőtábla bíráinak, hogy még a Colectiv-tragédia után is sok szórakozóhely tulajdonosa elmulasztja beszerezni a tűzvédelmi engedélyt, ehelyett 'kifüggeszti az ablakra', hogy nem rendelkezik ilyen engedéllyel. 'Az a benyomásuk, hogy így mentesülnek a bűnvádi felelősség alól, mert amikor az áldozatok betérnek hozzájuk, önként vállalják azt a kockázatot, hogy elevenen elégnek egy tűzvédelmi engedéllyel nem rendelkező létesítményben. (...) Bár a társadalmat megrázta a Colectiv klubban történt tragédia, ez bármikor megismétlődhet' - jelentette ki.A DNA ügyésze az alapfokon eljáró bíróság 'megmagyarázhatatlanul szelíd magatartására' hivatkozva kérte a maximális büntetés kiszabását a vádlottakra. Hozzátette, a társadalmat 'megmételyezte' a korrupció, és nem egy-két ember, hanem 'egy temetőnyi áldozat' égett halálra a Colectiv klubban.Az alapfokú ítéletet ebben a bűnvádi perben 2019. december 16-án hozta meg a bukaresti törvényszék. A legnagyobb büntetést Cristian Popescu-Piedonéra szabták ki, akit nyolc év és hat hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek hivatali visszaélés miatt. A vádlottak és az ügyészek is fellebbeztek a bukaresti táblabíróságon.

