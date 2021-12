Péter Ferenc maradt az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke

Péter Ferenc programismertetőjében azt mondta, a következő négy évben is az a cél, hogy az érdekvédelmi munka által hozzájáruljon a magyar közösség jövőjének pozitív alakulásához, növelje a magyarság biztonságérzetét a szülőföldjén és megfelelő körülményeket teremtsen ahhoz, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el az országból. Célja a gazdaság fejlesztése, az identitást megerősítő, versenyképes oktatás támogatása, az RMDSZ országos programjában megfogalmazott, a családokat és az ifjúságot támogató intézkedések életbe ültetése, a helyi szervezetek megerősítése.Vass Levente, Egészségügyi államtitkár programismertetőjében arról beszélt, hogy az RMDSZ Maros megyei szervezetének tovább kell erősödnie, az országos vezetéssel még szorosabbra kell fűznie kapcsolatát, és fel kell vállalnia azoknak a településeknek a támogatását is, ahol nincs, vagy nagyon alacsony a magyar nemzetiségűek lélekszáma.A 227 leadott szavazatból Péter Ferenc 187-et kapott, 36-an szavaztak Vass Leventére, 4 szavazat érvénytelen volt.

