Egy galéria nem csak hamisított festményeket adott el, de a gyanú szerint adót sem fizetett utánuk

Hamisított festményeket adott el egy bukaresti galéria, a rendőrség körülbelül 100.000 euróra becsüli az okozott anyagi kárt, amihez az ország nemzeti örökségének okozott jelentős morális kár is társul – közölte pénteken a román rendőrség gazdasági bűncselekményeket kivizsgáló igazgatóságának helyettes vezetője.



sajtótájékoztatón számolt be az ügyről. Közlése szerint a törvényt megszegve nem tájékoztatta a kulturális minisztériumot a műtárgyakról az a csalással gyanúsított művészeti szakértő, aki az eladott képeket hitelesítette a vásárlóknak.A galéria 2020 márciusa és 2021 decembere között körülbelül kétszáz hamis festményt adott el, amelyeket olyan neves festők hamisított kézjegyével láttak el, mintvagy. A galéria ráadásul hitelességi tanúsítványt is kiállított a műtárgyak mellé a vevők számára, akik így abban a meggyőződésben vásárolták meg a képeket, hogy azok eredetiek.A valóságban a képek az említett híres festők kevésbé neves kortársaitól származnak. Az eredeti alkotók aláírását letörölték, és helyette odahamisították Tonitza, Grigorescu, Ressu vagy Luchian szignóját. Az ehhez felhasznált technikai eszközöket a rendőrség megtalálta a csütörtökön végzett házkutatások során – tette hozzá a rendőrtiszt.Az ügynek adócsalási vonzata is van, ugyanis alapos a gyanú, hogy a galéria nem jelentette be az így szerzett bevételeit, és adót sem fizetett utánuk.A nyomozó hatóságok csalás, közokirat-hamisítás, aláírás-hamisítás és adócsalás miatt vizsgálódnak. Az ügyben két személyt állítottak elő, és a több mint kétszáz vásárló közül negyven személyt idéztek be tanúskodni.Nyitókép: Politia Romana Facebook -oldal.