Az önkéntes alapú, fizetett katonai szolgálat bevezetését fontolgatja a védelmi minisztérium – jelentette be pénteken Vasile Dîncu tárcavezető.



Kolozsvári sajtótájékoztatóján a miniszter kifejtette, egyre több ország vezeti be az önkéntes alapú katonai szolgálatot, ugyanis sok fiatal szeretne ilyen típusú képzésben részesülni. Azokban az országokban, ahol ez a rendszer működik, a szolgálatra jelentkező személyeket megfizetik.„Tehát száz százalékban önkéntességen alapul. De a társadalom is nyer, a résztvevők is nyernek, és nem kötelező szolgálat” – mondta a Vasile Dîncu. Hangsúlyozta, hogy egyelőre csak egy ötletről van szó, amelyet meg kell vitatni. „Személyesen úgy gondolom, hogy nem rossz az ötlet” – tette hozzá.Vasile Dîncu leszögezte, jelenleg Romániában hivatásos katonákból álló hadseregbe toboroznak jelentkezőket. A hadseregbővítésről Európa-szerte komoly viták zajlanak jelenleg – emlékeztetett a miniszter.