Az olasz nagykövet bízik benne, hogy a román hatóságok kiderítik a „Şoşoacă-incidens” részleteit

„Ami a RAI tudósítójával,és csapatával december 10-én Bukarestben történteket illeti, a bukaresti olasz nagykövetség elismerését fejezi ki a román fél legmagasabb intézményi szinten tett nyilatkozataiért, amelyekben elítélték az újságírónőt és tévéstábját ért agressziót, és védelmükbe vették a sajtót és a tájékoztatás szabadságát” – olvasható az AGERPRES hírügynökséghez eljuttatott közleményben.Csütörtökönállamfő sajnálatosnak nevezte a Diana Şoşoacă szenátor és az olasz forgatócsoport közötti incidenst, kijelentve, hogy az illetékes szerveknek fényt kell deríteniük arra, mi történt valójában és hogyan léptek fel a hatóságok.„Legyen világos: az emberek jogellenes fogva tartását Romániában is bünteti a törvény” – jelentette ki a brüsszeli EU-csúcs előtti csütörtöki sajtótájékoztatóján Klaus Johannis.Az államfő kifejtette, elvárja, hogy valamennyi illetékes szerv vizsgálja ki, mi történt valójában és hogyan léptek közbe a hatóságok. „Mélyreható kivizsgálást kérek, hogy többé ne történhessen meg hasonló sajnálatos incidens, ami, hogy őszintén fogalmazzak, mindeddig elképzelhetetlen volt” – jelentette ki.Az ügybenminiszterelnök is megszólalt, „elfogadhatatlannak” nevezve a konfliktust. A kormányfő kijelentette, kategorikusan elutasítja „a nézetkülönbségek erőszakos megnyilvánulását”, és hozzátette, hogy ezt az ügyet „sürgősen tisztázni kell”.Az ügyet részletesebben itt foglaltuk össze

