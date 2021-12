Szakszervezetek: januárban zárva maradhatnak az iskolák a tanügyi alkalmazottak általános sztrájkja miatt

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke,az AGERPRES-nek elmondta, pénteken már tájékoztatták a kormányt arról, hogy január 3. után „nagy valószínűséggel” sztrájkolni fognak az oktatási alkalmazottak, ezért a szünidő után nem nyitnak ki az iskolák. Hasonlóan nyilatkozott, a Spiru Haret szakszervezeti szövetség vezetője is. „A jelenlegi körülmények között az iskolák zárva tartása reális lehetőség” – jelentette ki. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn a szakszervezetek sztrájkőrséget tartanak a kormánypalotánál.Marian Nistor elmondta, az elégedetlenségük oka az, hogy a kormány a törvényben előírt 16 százalék helyett csak 4 százalékkal emelné jövőre a pedagógusok bérét, a kisegítő személyzetnek pedig egyáltalán nem nő a fizetése.A FSLI elnöke, Simion Hăncescu szerint a kormány bebizonyította, hogy az oktatás nem tartozik a prioritásai közé. Hangsúlyozta, hogy egy fiatal tanár nem tud havi 2200 lejből megélni.A szakszervezeti vezető elmondta, mindössze annyit kérnek, hogy az egységes bértörvényben előírt összegeket kapják meg jövőre. Emlékeztetett arra, hogy a jogszabály szerint már tavaly szeptemberben emelni kellett volna a tanügyi dolgozók fizetését, ám ezt az akkori kormány elhalasztotta. Idén szintén nem kaptak béremelést, a pénzügyminisztérium pedig jövőre be akarta fagyasztani a közalkalmazotti fizetéseket.„Végül került annyi pénz, ami jövőre egy 4 százalékos emelésre elég. (...) Nekünk törvény szerint 16 százalékos emelés járna, de csak 4 százalékosat ígérnek. Ez átlagban nettó 70 lejes emelést jelent tanáronként, ami csúfság, és lázadoznak miatta az emberek” – részletezte Hăncescu.

