Kovászna Megyei Diáktanács: egy iskola tanára megszorongatta egy diák nyakát, mert az nem adott neki elsőbbséget

A Kovászna megyei rendőrség vizsgálatot indított egy iskola tanára ellen, aki bántalmazott egy diákot – számolt be a székelyföldi román lap, a Covasnamedia.



A Kovászna Megyei Diáktanács (a Consiliul Judeţean al Elevilor Covasna ) közleményt adott ki az esetről, hogy december 13-án, hétfőn, egy diákot bántalmazott egy számára ismeretlen tanár.

Az incidens a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceumban történt

, ahová a diák késve érkezett. Amint belépett az iskolába, hátulról egy tanár visszahúzta, és számon kérte a késésért, illetve azért, mert nem adott neki elsőbbséget a bejáratnál. A 19 éves diák elnézést kért, ám a tanár megfenyegette, majd torkon ragadta és szorongatni kezdte – az incidensnek több diák is szemtanúja volt.Az esetet a bántalmazott diák azonnal jelentette az iskola igazgatóságán. Bár eleinte az eset miatt az iskola vezetője felháborodását fejezte ki, semmiféle intézkedést nem foganatosított – csak annyit üzent a diákoknak, hogy máskor ne késsenek.A bántalmazott diák úgy értékelte, az iskola nem kezeli megfelelően az esetet, ezért jelentést tett a rendőrségen, aminek következtében hatósági vizsgálat indult.A Covasnamedia megkereste az iskola aligazgatóját,t, aki megerősítette, hogy hétfőn valóban történt egy incidens, amelyet követően az iskola és a rendőrség is jegyezte az esetet. Az intézményben már másnap (kedden) tanári gyűlést tartottak az eset kapcsán, amelynek a jegyzőkönyvét csütörtökön továbbították a megyei tanfelügyelőségnek.Arról is tájékoztatta a sajtót, hogy hétfőre összehívták az etikai és az erőszak megelőző bizottságot, amely begyűjti minden érintett nyilatkozatát a történtekről, hogy kiderítsék, pontosan mi is történt – az aligazgató megjegyezte, arról értesült, hogy a diák is fenyegető gesztusokat tett volna a tanár felé.Megjegyezte, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, majd kilátásba helyezte, hogy milyen szankciókat kaphatnak az érintettek. Ha a diákot találják vétkesnek, akkor írásos megrovásban részesülhet vagy levonhatják a magaviseleti jegyét, ha pedig a tanár a vétkes, akkor szintén írásos figyelmeztetést kaphat, vagy akár három hónapi fizetéséből is levonhatnak 10-15 százalékot.Az igazgatóhelyettes arról is szót ejtett, hogy bár az iskola megpróbálta békés úton rendezni az ügyet, miután a tanuló panaszt tett a rendőrségen, az eset valószínűleg a bíróság elé fog kerülni.A diákképviselet elégedetlen az iskola által foganatosított eddigi lépésekkel, úgy értékelik, hogy a zéró tolerancia elvének kellene érvényesülnie bántalmazás esetében, és figyelembe véve, hogy a tanár ellen hatósági büntetőeljárás is indult az ügy miatt, a diákok nem érezhetik biztonságban magukat az iskolában, hiszen úgy tudják egy bántalmazó van a tanárok között. Ezért azt kérik a tanfelügyelőségtől, hogy a diákképviselet is jelen legyen az etikai bizottság gyűlésén, illetve, bontsák fel a tanár munkaszerződését., Kovászna megyei főtanfelügyelő a weradio.ro megkeresésére elmondta, hogy ő az esetről csütörtökön értesült. Úgy tudja, az incidens azzal kezdődött, hogy az iskola kapuján ki léphet be hamarabb, a tanár vagy egy diák. A diák nem adta meg az elsőbbséget a tanárnak, ezért az felháborodásában visszahúzta a táskájánál fogva.Meglátása szerint az eset nem normális, mivel ilyen helyzetekben léteznie kell egy etikának, egy tiszteletnek, ami megszabja, hogy ki mehet be hamarabb a kapun: elsőbbség jár a hölgyeknek, az idősebbeknek, és az intézmény hierarchiáját szintén tiszteletben kell tartani. Szerinte egyértelmű kellene legyen, hogy a diák előre engedi a tanárt.A főtanfelügyelő nyilatkozata szerint a tanár is hibát követett el, amennyiben a diákot visszahúzta, vagy ráncigálta, vagy kezet emelt rá – ami megengedhetetlen.Ismertette, hogy az esetben belső vizsgálatot indítottak, de ez egy hosszasabb eljárási folyamat. Az iskola fegyelmi bizottságának felelősségre kellene vonnia a tanárt, ám az ő meglátása szerint a diák is tévedést követett el – sajnálatosnak tarja, hogy nem tisztelik az alapvető etikai normákat és jóérzést – nyilatkozott Kiss Imre főtanfelügyelő a weradio.ro-nak.Az esetről így vizsgálat indult az iskolában, a megyei tanfelügyelőségen, illetve hatósági eljárás is folyamatban van. (