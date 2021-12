Többórás torlódásra számíthatnak azok, akik Magyarországról Romániába jönnek

Azoknak, akik személyautóval mennének Romániába, 3, míg az autóbuszoknak is egy órát kell várakoznia. A teherforgalomban szintén három órát kell várakozni.Az Útinform adatai szerint az M43-as autópályán, Csanádpalotánál a kilépésre váró kamionsor hossza 7 kilométer.A nagylaki és a kiszombori közúti határátkelőhelyen egyaránt kétórás a várakozás a személyforgalomban a kilépő oldalon. A magyarországi rendőrség azt javasolja, hogy az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán, illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódjanak.

Torlódás alakult ki a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán szombat reggel, és intenzív a forgalom a kiszombori és a nagylaki közúti határátkelőhelyen is Románia irányába.