Reszkessetek, közvagyonra törők: a kormány elfogadta a korrupcióellenes stratégiát

Elfogadta pénteki ülésén a kormány a 2021-2025-ös időszakra szóló országos korrupcióellenes stratégiát - jelentette be Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter.



Predoiu kifejtette, a

stratégia elfogadásával a kormány elkötelezi magát a korrupció elleni harc mellett, és vállalja, hogy támogatja a korrupció ellen fellépő intézményeket. "A korrupció továbbra is súlyos jelenség, amely az állampolgárok jogait és szabadságait sérti" - figyelmeztetett a miniszter.



Cătălin Predoiu közölte, a dokumentum megszövegezését hosszas, csaknem egy éves konzultáció előzte meg az illetékes intézményekkel, az üzleti szféra, valamint a civil szervezetek képviselőivel.A stratégia tudományos alapra épül, egy szociológiai és kriminológiai tanulmányra, amelyet az igazságügyi tárca és a belügyminisztérium korrupcióellenes igazgatóságának bevonásával készült, és amely nemcsak a korrupció mint kriminológiai jelenség visszaszorításának kérdésével foglalkozik, hanem azzal is, hogyan lehet kialakítani a feddhetetlenség kultúráját a köz- és magánintézményekben.Az igazságügyi minisztérium jogszabálytervezeteket fog kidolgozni a stratégia gyakorlatba ültetése érdekében - tette hozzá a tárcavezető.A korrupcióellenes stratégiát olyan nemzetközi intézmények és eszközök elveivel összhangban dolgozták ki, amelyeknek Románia is része, mint például a korrupcióellenes államok csoportja (GRECO), vagy az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (MCV) és annak célkitűzései.A stratégia ugyanakkor az országos helyreállítási tervben (PNRR) is követelményként szerepelt, ezt a kormány időben teljesítette - mondta még Predoiu.