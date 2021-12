Kié Kolozsvár, az okos város, ahol az albérlet több, mint a minimálbér?

Online "felvonulást" (lakásmenetet) szervezett december 17-én pénteken a kolozsvári Szociális lakásokat MOST (Casi sociale, ACUM!) mozgalom a mindenki számára elérhető lakhatásért.



A mozgalom aktivistái helyi intézmények vagy ismert kolozsvári épületek, helyszínek előtt „Kié az okos város, ha…?” kezdetű transzparensekkel fotózkodtak, majd ezeket a képeket megosztották a közösségi hálózatokon.Kié az okos város, ahol 2010-ben 350 roma etnikumú embert evakuáltak a szeméttelep mellé?Kié az okos város, ahol ha egyetemista vagy, dolgoznod kell annak érdekében, hogy ott is lakhass? Ahol luxuslakásokat építenek, de szociális lakásokat nem osztanak ki?Kié az okos város, ahol engedélyezve van a közülünk legsérülékenyebbek kényszerkilakoltatása?Kié az okos város, ahol - ha kifizeted a havi lakásrészletet a bankkölcsönödből - nem marad semmi?Kié az okos város, ahol a levegő szennyezett, és ahol az albérlet többe kerül, mint a minimálbér összege?Az online esemény sikere arra utal, hogy a lakhatás sokakat érintő probléma az "okos városban" (smart city - utalás arra, hogy a városvezetés ezzel a koncepcióval szereti azonosítani és népszerűsíteni Kolozsvárt, és számos projektet rendel ennek fejlesztésére, ám eközben a rászorulók lakhatási problémáinak megoldása terén még mindig sok tennivaló akad)."Ez a probléma mindannyiunkat érint, azokat, akik túl sok bérleti díjat fizetünk, túlzsúfolt vagy nem biztonságos lakásokban élünk, és korlátozottan férünk hozzá az alapvető közműszolgáltatásokhoz" - írják az aktivisták az akciót kiértékelő közleményükben.

Az akció keretében egy szabadtéri kiállításra és flashmobra is várták a résztvevőket, "Unde au dispărut copiii de pe canapea?" (Hová tűntek a gyerekek a kanapéról?) címmel.

A művészeti projektetésépítész a 2010 decemberében a kolozsvári Coastei utcából kényszerkilakoltatott emberekkel közösen alkotta.11 éve történt a Coastei utcai kényszerkilakoltatás, a kiállítás címében és plakátján szereplő kanapét pedig a rajta üldögélő gyerekekkel együtt a pataréti szeméttelepre dobták ki - idézik fel az aktivisták."2009-ben azon a helyen állt ez a kanapé, ahol most, 2021-ben javasoljuk a Coastei utcai evakuációs emlékmű elhelyezését. Ugyanis 2010 decemberében eltűnt a kanapé. A rajta ülő gyerekek is. A város szemétlerakója közelében dobták le őket. Az emlékmű erre a kiürítésre emlékeztet bennünket. Ne feledjük ezt. Hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyesmi senkivel" - szögezik le a Szociális lakásokat MOST közleményében.